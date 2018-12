Mersin Down Sendromlu Musa'nın Hayali, Erdoğan'a Kuran Okumak

09 Aralık 2018 Pazar 11:24



Down sendromlu Musa'nın hayali, Erdoğan'a Kuran okumak Mersin 'de, imam babanın 4 çocuğundan en büyüğü down sendromlu Musa Alan(14), babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapıyor. Vakit namazlarında ezan okuyup kamet getiren, birçok ayetin mealini ezbere bilen Musa'nın en büyük hayali ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a Kur'an okumak. Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'ın Kur'an ve ezan okumasından etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi Musa; namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrenmek istedi. Bunun üzerine sıkı bir eğitim gören Musa, yaklaşık 1 yıl süren derslerin ardından geçtiğimiz sene Kur'an okumayı öğrendi.Birçok kez babası ile birlikte camiye giden, kısa sürede cemaat tarafından da sevilen Musa, caminin boş olduğu zamanlarda ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Fırsat buldukça çalışmalarını tekrarlayan Musa, bir vakit namazında mikrofonu alarak ezan okudu. Cemaatin takdirini toplayan bu hareketinin ardından vatandaşlar tarafından 'müezzin' ilan edilen Musa, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alıyor. Birçok ayetin mealini ezbere bilmesi ile de dikkat çeken down sendromlu Musa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak ve ona Kur'an okumayı çok istiyor.Duygularını dile getiren Musa, "Kur'an okumayı Allah sayesinde öğrendim. Hem babam için hem de kardeşlerim için dua öğrendim. Camide Kur'an okuyorum, müezzinlik yapıyorum, kamet getiriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı çok seviyorum. Ona Kur'an okumak istiyorum" dedi.Cami cemaatinden Mustafa Çelik ve Mizgin Gündoğar ise memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu yaşta çocukların camide olması bizler için önemli. Hocamızın oğlu müezzinlik yapıyor. İnşallah buna benzer şeyleri diğer camilerde de görürüz" diye konuştu.