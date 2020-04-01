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Mersin'e de dezenfeksiyon tüneli

MERSİN'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartan Toroslar Belediyesi, bu kez de kendi atölyesinde imal ettiği dezenfeksiyon tünelini uygulamaya soktu.

01.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:03
Mersin'e de dezenfeksiyon tüneli

MERSİN'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartan Toroslar Belediyesi, bu kez de kendi atölyesinde imal ettiği dezenfeksiyon tünelini uygulamaya soktu.

Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için belediye hizmet binasının girişine 'dezenfeksiyon tüneli' yerleştirdi. Tünel, belediye atölyesinde belediye çalışanları tarafından imal edildi. Püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlayan tünelde, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberinde tavsiye edilen dezenfektanlar kullanılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alınan tüm tedbirlere rağmen en büyük önlemin evde kalmak olduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar tam bir teyakkuz halinde çalışıyoruz.  Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra hijyen kurallarına harfiyen uymalı, evden çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, Mersin 'de bir ilk olan dezenfeksiyon tünelini imal eden belediye personeline de teşekkür ederek, koronavirüs ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini kaydetti. Bu arada dezenfeksiyon tüneli uygulaması farklı illerde de yapılmıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Toroslar, Mersin, Güncel
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