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Mersin'e dezenfeksiyon tüneli

Mersin'e dezenfeksiyon tüneliMERSİN'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartan Toroslar Belediyesi, bu kez de kendi atölyesinde imal ettiği 'Dezenfeksiyon Tüneli' uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.

01.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:22
Mersin 'e dezenfeksiyon tüneli
MERSİN'de, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkartan Toroslar Belediyesi, bu kez de kendi atölyesinde imal ettiği 'Dezenfeksiyon Tüneli' uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.
Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için belediye hizmet binasının girişine 'Dezenfeksiyon Tüneli' yerleştirdi. Tünel, belediye atölyesinde belediye çalışanları tarafından imal edildi. Püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlayan Dezenfeksiyon Tünelinde, Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs rehberinde tavsiye edilen dezenfektan ürünleri kullanılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alınan tüm tedbirlere rağmen en büyük önlemin evde kalmak olduğunu belirterek "Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar tam bir teyakkuz halinde çalışıyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra hijyen kurallarına harfiyen uymalı, evden çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.
Başkan Yılmaz, Mersin'de bir ilk olan dezenfeksiyon tünelini imal eden belediye personeline de teşekkür ederek, Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini kaydetti.
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Mersin’e dezenfeksiyon tüneli

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Toroslar, Mersin, Güncel

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Mersin'e dezenfeksiyon tüneli
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