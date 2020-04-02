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Mersin'e girişlerde tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kente giriş yapan otobüs ve özel araçlar kontrol noktalarında durdurulacak ve sağlık kontrolünden geçirilecek yolcularda karantina gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak.

02.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:58
Mersin'e girişlerde tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek
Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kente giriş yapan otobüs ve özel araçlar kontrol noktalarında durdurulacak ve sağlık kontrolünden geçirilecek yolcularda karantina gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı kararlar alındığı bildirildi.
Mevcut kontrollerin artırılarak sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada, kente gelen otobüs ve özel araçların kontrol noktalarında durdurulacağı ifade edildi.
Açıklamada, buralarda tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçirileceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Karantina gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün
süreyle karantinaya alınması, karantinaya alınmasına ihtiyaç duyulmayan ve şehirlerarası seyahat eden tüm kişilerin ise varış
illerindeki ikametlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını sağlayacak şekilde kimlik, adres,
iletişim ve benzeri bilgilerinin kayıt altına alınıp, kendilerine uygulanacak tedbirlere uyacağına dair
taahhütlerinin sağlanması ve tebliğ edilmesine, il dışından gelen vatandaşların 14 gün evde kalmadıkları konusunun ilgili kaymakamlık, sağlık, kolluk
ve muhtar marifetiyle sıkı bir şekilde kontrol ve takibinin yapılmasına karar verilmiştir. İlimiz genelinde bu kararlar doğrultusunda tedbirlerin ivedilikle
uygulanmasından ilgili kurumlar sorumlu olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmeyecektir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Mersin, Güncel
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