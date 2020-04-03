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Mersin'e girişlerde tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek

Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında, kente giriş yapan motorlu-motorsuz tüm araçların kontrol noktalarında durdurularak, içindeki kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceği, yolcularda karantina gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ise kişilerin 14 gün süreyle gözlem...

03.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:48
Mersin'e girişlerde tüm yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek
Mersin 'de korona virüs tedbirleri kapsamında, kente giriş yapan motorlu-motorsuz tüm araçların kontrol noktalarında durdurularak, içindeki kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceği, yolcularda karantina gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ise kişilerin 14 gün süreyle gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de vaka sayısında artışlar yaşanan korona virüs salgınının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu vurgulandı. Ancak son dönemde, özellikle büyük şehirlerde ülkenin değişik yerlerine büyük bir hareketlilik olduğu ve bu hareketliliğin, virüsün bulaşıcılığını arttıracağının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, toplum sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla bir dizi tedbirler alındığı kaydedildi.

Bu doğrultuda Mersin Valiliği tarafından alınan tedbirler şu şekilde sıralandı; "Mevcut kontrollerin arttırılarak her türlü vasıta ile (motorlu, motorsuz, bisiklet ve özel araçlar dahil) seyahat eden kişilerin, şehirlerin girişlerinde oluşturulacak noktalarında durdurulması, araçlarda bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulması, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durum tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması, karantinaya alınmasına ihtiyaç duyulmayan ve şehirlerarası seyahat eden tüm kişilerin ise varış illerindeki ikametlerine 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını sağlayacak şekilde kimlik, adres, iletişim ve benzeri bilgilerinin kayıt altına alınıp, kendilerine uygulanacak tedbirlere uyacağına dair taahhütlerinin sağlanması ve tebliğ edilmesine, il dışından gelen vatandaşların 14 gün evde kalmadıkları konusunun ilgili kaymakamlık, sağlık, kolluk ve muhtar marifetiyle sıkı bir şekilde kontrol ve takibinin yapılmasına karar verilmiştir. İlimiz genelinde bu kararlar doğrultusunda tedbirlerin ivedilikle uygulanmasından ilgili kurumlar sorumlu olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." - MERSİN
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Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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