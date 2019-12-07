Haberler » 3. Sayfa » Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi - Haberler

Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi

Alanya'da barınaktan hareket eden içerisi köpek dolu araç, jandarma ekiplerince Aydıncık-Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi civarında durduruldu. Yapılan kontrolde kimlik kartları bulunmaya köpekler Alanya'ya geri gönderildi.

07.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:14Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi

Antalya'nın ilçesinden kamyona yüklenen ve 'de muhtelif bölgelerde bırakılmak amacıyla yola çıkarılan 70 köpek, hem jandarma ekiplerinin hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çabaları ile geri gönderildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ CEVAP VERMEDİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya'da barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü saat 23.50 sıralarında gelen ihbar üzerine jandarma ekiplerince Aydıncık-Gülnar yolu Eskiyörük Mahallesi civarında durduruldu. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 70 köpeğe rastlandı ve köpeklerin kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığından hayvanlar muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi.

GERİ GÖNDERİLDİLER

ekiplerinin durumu ilk olarak Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirmesi üzerine görevliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. Büyükşehir ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü'nün olaya el atmasının ardından Alanya Belediyesi ile görüşüldü ve yaptıklarının yasal olmadığı, bir suç işledikleri ifade edildi. Bunun üzerine köpekler tekrar Alanya'ya geri gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşe şahadetnamesi gerektiğini belirterek, söz konusu 70 köpekle ilgili hiçbir belge bulunmadığı için geri gönderildiklerini bildirdi.


Jandarma, Alanya, Mersin, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:14 Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı - Haberler
13:14 ABD: İran'daki gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş olabilir - Haberler
13:14 Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat - Haberler
13:09 Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi - Haberler
13:09 Batman'daki cinayet güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
12:54 Körfez'de gerilimi tırmandıracak hareket! Rus savunma sistemi, Libya'da ABD drone'nunu vurdu - Haberler
12:36 Merkel, Nazi toplama kampını ziyaret sırasında yalpalayıp düşme tehlikesi atlattı - Haberler
12:28 Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi - Haberler
12:16 İngiltere'de 14 yaşındaki müslüman kız çocuğuna İslamofobik saldırı - Haberler
11:53 Son dakika: Çatalca'da fabrikada yangın çıktı! Malzemeler cayır cayır yandı - Haberler
7.12.2019 13:23:28