Mersin'e yağan kar hem şaşırttı hem mutlu etti

MERSİN'de bugün yine kar yağdı. Hafta sonu, 5 yıl sonra yağan karla şaşkına dönen Mersinliler bugün yağan karla da hem şaşırdı hem mutlu oldu.

Hava sıcaklığının gündüz 5, gece 2 derece ölçüldüğü Mersin'de bugün Akdeniz , Toroslar ve Mezitli ilçelerine kar yağdı. Vatandaşları şaşkına döndüren kar, kentte görsel şölen yaşattı Çok sayıda Mersinli yağan karı, cep telefonları ile görüntüledi.

Silifke ilçesinde ise hem kar yağdı hem de ağaçlar çiçek açtı. Çiçeklenen ağaçlar karla kaplandı.

Mersin'de yıllar sonra kar yağışına tanıklık eden vatandaşlar, "Kar görmek için başka illere gidiyorduk ama kar ayağımıza geldi" dediler.

- Mersin