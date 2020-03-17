MERSİN Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi
Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildiMERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence yerlerini tek tek gezerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etti.
17.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi
MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence yerlerini tek tek gezerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etti.
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faaliyetlerini yürüten söz konusu işletmeleri tek tek gezerek, bakanlığın yeni genelgesini tebliğ etti. İşletmeler ikinci bir talimata kadar kapalı olacak. Genelgeye uymayan işyerleri hakkında işlem başlatılacak.
MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence yerlerini tek tek gezerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etti.
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faaliyetlerini yürüten söz konusu işletmeleri tek tek gezerek, bakanlığın yeni genelgesini tebliğ etti. İşletmeler ikinci bir talimata kadar kapalı olacak. Genelgeye uymayan işyerleri hakkında işlem başlatılacak.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MERSİN Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Güncel
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