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MERSİN ELAİUSSA SEBASTE ANTİK KENTİ İLGİ BEKLİYOR

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve M.Ö. 2'nci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Elaiussa Sebaste Antik Kenti önce tanıtılmayı, daha sonra ise ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

12.08.2019 10:49
MERSİN ELAİUSSA SEBASTE ANTİK KENTİ İLGİ BEKLİYOR
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve M.Ö. 2'nci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Elaiussa Sebaste Antik Kenti önce tanıtılmayı, daha sonra ise ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte, Roma Sapienza Üniversitesi'nce yapılan kazı çalışmaları ile birlikte Roma yolları, liman, hamam ve tiyatro gibi yapılar gün yüzüne çıkarılıp halkın ziyaretine açıldı. Ulaşımın kolay olduğu bir bölgede yer alan, ancak Antalya ve çevresindeki antik kentler gibi ziyaretçi yoğunluğunun yaşanmadığı Elaiussa Sebaste'yi ziyarete gelen sayılı turistler, antik kentin hak ettiği değeri görmesini, kültürel mirasa sahip çıkılarak bölgenin tarihseverler için cazibe merkezi haline getirilmesini istiyor.
Nekropollerin bulunduğu noktadan Kızkalesi'ne kadar uzanan 4,5 kilometrelik kral yolunun da bulunduğu antik kenti gezmeye gelen vatandaşlar, Antik kente hayran kaldık, herkesin burayı görmesini isteriz. Böylesine tarihi bir değerin turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Kazandırılırsa çok turist çeker dedi.
MERSİN ELAİUSSA SEBASTE ANTİK KENTİ İLGİ BEKLİYOR

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Kaynak: DHA

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