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MERSİN Elbise kutularından 'skunk' çıktı

Elbise kutularından 'skunk' çıktıMersin'de, bir kargo firması aracılığı ile kente gelen kolilerin içinden 5 kilogram 'skunk' çıktı.

29.07.2019 14:10
MERSİN Elbise kutularından 'skunk' çıktı
Elbise kutularından 'skunk' çıktı
Mersin'de, bir kargo firması aracılığı ile kente gelen kolilerin içinden 5 kilogram 'skunk' çıktı.
Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını saptadı. İçerisinde tekstil ürünü bulunduğu bildirilip bir kargo firmasına verilen kolileri takibe alan polis, kentte bu kutuların teslim edildiği M.Ç.'nin otomobilinde arama yaptı. Kutuları açıp gömlek ve tişört gibi tekstil malzemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen 5 kilogram skunk ele geçiren polis, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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