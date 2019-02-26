Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Adaylık Tepkisi

Kaynak: DHA

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın önce İYİ Parti ardından de Demokrat Parti'den adaylığının kabul edilmemesinin yanı sıra HDP'nin merkez Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın da adaylığının reddedilmesine tepki gösterdi.Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. Burada Platform Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, seçim dönemine girilmesi nedeni ile antidemokratik karar ve uygulamaların yaşandığı belirterek, Bizler Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının İlçe Seçim Kurulu'na geç verilmesini de Demokrat Parti'den adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini de seçim olağan akışı içerisinde bir olaydan ziyade, derin ilişkilerin seçim müdahalesi ve seçime girmeden sonuçların ayarlanma telaşı olarak görüyoruz. YSK'nin bu durumu görerek demokratik bir karar alması gerektiğine dair umudumuzu halen koruyoruz dedi.HDP'NİN ADAYI DA SEÇİME GİREMİYORAntmen, devamında antidemokratik uygulamadan HDP Akdeniz Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın nasibini aldığını ifade ederek, Aleddin Erdoğan'ın, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında almış olduğu 6 bin TL para cezası gerekçe gösterilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı reddedilmiştir. Oysa Mersin 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine 'TCK'nın 53'ncü maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakta, bu nedenle de talep hakkında karar verilmesine yer olmadığı' şeklinde kararla Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirtmiştir. Mersin 3'ncü Ağır Mahkemesi'nin bu kararı gereği İl Seçim Kurulu acilen toplanarak bu antidemokratik uygulamaya son vermelidir. Aksi takdirde seçimler üzerine bir gölge daha düşmesi kaçınılmazdır diye konuştu.