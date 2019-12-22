Mersin-emine demir'in kardeşi ablam öldürülmekten korkuyordu

Emine Demir'in kardeşi Ablam öldürülmekten korkuyordu

Mersin'de, eşi Habip Demir (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39) yakınları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlenen eyleme katıldı. 23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın dedi.

18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANI YERDE KALMASIN

Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, kız kardeşi Fatma Zirek ve katil zanlısı Habip Demir'in kız kardeşi Zeynep Demir, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı kentteki kadın örgütleri tarafından düzenlenen eyleme katıldı.

23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, Ablam öldürülmekten korkuyordu. Ben yanında değildim ablamın. Katil bize geldi. Kapıdan 'Kendimi öldüreceğim? diye çıktı. Ablamı öldürmüş benim evime gelmiş. Kapıdan çıktıktan sonra oğlu aradı. 'Teyze, babam kendini öldürecek diye beni aradı, ne oluyor' diye sordu. Ağabeyim evlerine gidiyor, kapı kapalı. Balkondan içeri giriyor. Ablamı ölü halde buluyor. Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın dedi.

'ANNEM YILLARDIR BİZİM İÇİN SABRETTİ'

Annesinin katili babası Habip Demir'in en ağır cezayı almasını isteyen Nurullah Demir, Annem yıllardır bizim için dayandı, sabretti. Suçu yoktu, sebepsiz yere oldu. En ağır cezayı alsın. Çıkmasın oradan. Orada ölsün, çürüsün. Anneme hep çektirirdi. Defalarca bıçaklamaya kalkıştı. Annem engel oldu, biz küçüktük. Sonunda öldürdü annemi? diye konuştu.

'ÖYLE BİR CANİ BENİM AĞABEYİM OLAMAZ'

Habip Demir'in kız kardeşi ise Zeynep Demir ise şunları söyledi

Öyle bir cani benim ağabeyim olamaz. Zavallı bir cana kıydı. Onun da aynı şekilde ölmesi istiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu masunların gözyaşı yerde kalmasın. Masumdu yengem. Sorunları yoktu. Kendisi psikopat olmuştu, canileşmişti. Durup dururken kadına sarardı. Olmadık şeylerden huzursuzluk çıkarırdı. Kendi kafasında olmamış şeyleri olmuş gibi gösterirdi. Yalan söyleyecektir. Hiçbir lafına, sözüne kanmayın. Kendini masum gösterir. O masumluğun altında büyük canavar var.

Kaynak: DHA