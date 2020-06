MERSİN EMLAKÇILARDAN EV SAHİPLERİNE ÇAĞRI TARİHİ FIRSATI KAÇIRMAYALIM

Kaynak: DHA

MERSİN'de emlakçılar, kamu bankalarının düşük faizli kredi vermeye başlamasının ardından fırsatçılık yaparak ev fiyatını artıranlara tepki gösterdi. Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, faiz oranlardaki tarihi fırsatın kaçırılmaması ve vatandaşların ev sahibi olabilmesi için fiyatların normal seviyeye indirilmesini istedi.Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, kamu bankalarının 1 Haziran'da aldığı ortak kararla, konut kredilerindeki faizin sıfır dairelerde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olduğunu belirtti. Madenli, "Faiz oranlarının düşmesiyle taleplerde bir artış yaşandı. Ancak artan talep oranında satış olmadı. Bunun en büyük nedeni, fırsatçılar. Faizler düşünce dar gelirli vatandaşımız ev hayali kurmaya başladı. Sektör için de uzun süre yaşanan pandemi sonrası önemli bir fırsattı. Ama ne yazık ki hem ev sahibi olmak isteyenler hem de sektör için hayal kırıklığı oldu. Fırsatçılar her zaman olduğu gibi iş başındaydı. Bir anda konutların fiyatları arttı" diye konuştu.'HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇELİM'Haksız kazancın önüne geçmek için sektör temsilcilerine yetki verilmesini isteyen Madenli, şöyle devam etti:"Emlak sektöründe yaşanan kriz sadece bizleri etkilemiyor. 200'den fazla sektör etkileniyor. İnşaat malzemelerinden mobilyaya, dekorasyondan halıya pek çok sektör de etkileniyor. İnşaat sektörünün sağladığı istihdam da göz önüne alındığında gayrimenkul zincirin önemli bir halkası. Haksız kazancı ortadan kaldırıp, fırsatçılara fırsat vermemek için devletimizden yetki istiyoruz. Devletin geçmişte olduğu gibi yeniden yetki vermesi halinde evlerin gerçek satış bedellerini belirlemeye hazırız" dedi.'KONUT SATIŞLARI YÜZDE 24 DÜŞTÜ'Tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirteren Emlakçı Erhan Akkuş ise şunları söyledi:"Faiz oranlarının düşmesi, konut satışlarına olumsuz anlamda yansıdı. Konut satışlarında yüzde 24 oranında bir düşüş söz konusu. Aynı zamanda konut fiyatlarında geçen yıla oranla 30- 35 bin TL artış var. Artışların sebebi faiz oranlarının düşmesi. Bu tarihi bir fırsat ancak ev sahipleri bunu fırsata çevirdi. Bundan 1 buçuk ay önce 145 bin TL'ye satılan dairenin üst katındaki daire 33 bin TL farkla satışta. Şu an satamıyorlar. Müteahhitlerin konut satışı için adım atması lazım. Devletimiz tarihi bir fırsat sundu insanlara, eve sahiplerinin de normal fiyatlardan evlerini satmalarını istiyoruz. Vatandaş ev sahibi olsun."'300 BİN LİRALIK EV 400 BİNE ÇIKTI'Emlakçı Mehmet Sinan Canpolat da, fırsatçıların mülk fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyleyerek, "Şu an uygulanan faiz oranları Cumhuriyet tarihinde ilk diyebiliriz. Çok uygun faiz oranı var. Pandemi sürecinde gayrimenkul satışlarında hareket yaşanmadı ama faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlarımız tarafından ciddi bir talep oluştu. Fakat bunun yanında da fırsatçılar, geçmişte 300 bin liraya satamadığımız daireyi 400 bine çıkarttılar. Bu ne insan ahlakına ne de meslek ahlakına sığmayan bir davranış" diye konuştu.