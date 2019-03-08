Mersin Emniyet Müdürlüğünden "Whatsapp" İhbar Hattı

Mersin Emniyet Müdürlüğü
, suç ve suçlularla daha etkin mücadele için "Whatsapp
" ihbar hattı kurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, gelişen teknoloji ve internet kullanımına uyum sağlanması gerektiği belirtilerek, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının toplum içerisinde etkisini her alanda fark ettirdiği kaydedildi.
Bu kapsamda, ihbar hattı kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suç ve suçlularla mücadelede daha etkin ve verimli olmak amacıyla akıllı telefonlarda sık kullanılan ve görüntü alışverişi yapabilen anlık mesajlaşma uygulamalarının vatandaşın bilgi iletimi ve ihbarları için kullanmasının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Emniyet Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın suç ve suçlularla mücadele kapsamında gördükleri veya şahit oldukları olayları anında aktarabilecekleri, yazabilecekleri, fotoğraflandırabilecekleri ve sesli olarak da ihbarda bulunabilecekleri '0552 155 33 33' numaralı Whatsapp ihbar hattı faaliyete geçirilmiştir."
Güncel
Kaynak: AA