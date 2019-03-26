Mersin Emniyet Müdürlüğüne Kan Bağışı Madalyası

Kaynak: AA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 2019 yılı ilk 3 ayında kan bağışında gösterdiği başarısı dolayısıyla Türk Kızılayı tarafından madalya verildi.Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın önemine vurgu yaptı.Türk Kızılayı'nın 1868'den beri hizmet verdiğini bildiren Su, Kızılay'ın Türkiye'nin övünç kaynağı bir kuruluş olduğunu söyledi.Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde kanayan yara varsa oraya gittiğini ifade eden Su, "Nereye bir ateş düşmüşse Kızılay tüm ekibiyle orada, oranın yardımında. Dünyanın her yerinde de bizi en güzel şekilde duyuran, temsil eden, bizim paylaşma duygularımızı en güzel şekilde ifade eden bir kuruluşumuz." dedi.Su, Kızılay'a destek olan herkese teşekkür etti.Türk Kızılayı Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür de Kızılay'ın önemli hizmet alanlarından birinin de kan temini olduğunu bunun da gönüllü bağışçılar tarafından sağlandığını söyledi.Kızılay'ın bugüne kadar belli ünite kan bağışında bulunan kişilere madalya takdim ettiğini anımsatan Gür, "2019 yılında yeni bir uygulamaya başladık. Kurumsal olarak da bağışta bulunan yerlere, örgütlere, devlet kuruluşlarına madalya takdim edilecek. Bu ilk olarak bundan bir ay önce TBMM'de takdim edildi. İkincisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine takdim edildi ve bugün burada da üçüncüsünü Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne vereceğiz." dedi.Konuşmaların ardından Vali Su, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye madalyayı verdi.