Mersin Emniyeti Kurban Kesti

Kaynak: İHA

Mersin Emniyet Müdürlüğünce personelin kaza ve belalardan korunması için kurban kesildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda gerek Mersin gerekse diğer illerde yaşanan olumsuz olaylarda şehit olan personeller ve çalışan personelin kaza ve beladan muhafazası amacıyla kurban kesildiği bildirildi.Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katılımı ile gerçekleştirilen üç kurban kesiminin ardından dua edildiği ifade edildi. - MERSİN