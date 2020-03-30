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MERSİN Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu

Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosuMERSİN'de yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup, hafta sonu dışarı çıkmadı.

30.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:38
Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
MERSİN'de yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyup, hafta sonu dışarı çıkmadı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce boş kalan cadde ve meydanların drone görüntüleri sosyal medyadan paylaşılıp, Mersinlilere teşekkür edildi. Ülke genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, evde kalınması çağrılarına uyan Mersinliler, dışarı çıkmayıp, hafta sonunu evlerinde geçirdi. Kent merkezindeki yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, meydanlar, caddeler ve yollar, polis ekiplerinin de önlem almasıyla boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce boşalan noktaların drone ile havadan çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşılarak, Mersinlilere 'evde kal' çağrılarına uydukları için teşekkür edildi.
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MERSİN Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

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MERSİN Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu
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