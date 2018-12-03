Mersin Engelliler Günü'nde, Bozyazı'da Resim Sergisi ve Dans Gösterisi

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:38



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:38

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı. Engelli gençlerin açtığı resim sergisi ve dans gösterisi büyük beğeni topladı.Törene Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ümran Şeref, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin Bozyazı ve vatandaşlar katıldı.Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Yıldırım, "Engeller yoksa engelliler de yoktur. Toplumun engellilerimizle ilgili kafalarındaki engelleri atmaları ve engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmaları gerekmektedir" dedi.Konuşmanın ardından engelliler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi gezildi. Dans gösterisi de ayakta alkışlandı.