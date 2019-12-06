Haberler » Güncel » Mersin engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar - Haber

Mersin engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar

Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılarMERSİN'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

06.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:56
Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar
MERSİN'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verilen simit tezgahı 17 Kasım'da Şehir Hastanesi A Kapısı'ndan çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.
İsmi açıklanmayan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D., çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi. Zanlıların pişman olduklarını söylediği öğrenildi. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Mersin engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:04 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haber
18:04 Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kardeş öldü - Haber
18:04 Futbolcular Süper Lig maçlarına bu hafta RTÜK pankartıyla çıkacak - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
18:03 Pendik'te kuru yemiş fabrikasında yangın - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
6.12.2019 18:08:21