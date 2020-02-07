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Mersin erdemli'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Erdemli'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandıMERSİN'in Erdemli ilçesinde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.

07.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:43
'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı
MERSİN'in Erdemli ilçesinde 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.
Karakol Komutanlığı ekipleri, bir evden çalınan televizyonun ikinci el eşya dükkanında satışının yapıldığı tespit etti. Yapılan çalışmada ekipler, televizyonu dükkana satan kişilerin ilçede 17 hırsızlık olayına karıştıklarını belirledi. İsmi açıklanmayan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken kısa süre sonra firari şüpheli de yakalandı. Sorgusu tamamlanan firari şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin erdemli'de 17 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

Güzeloluk, Jandarma, Erdemli, Güncel

Kaynak: DHA


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