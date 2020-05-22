MERSİN ERDEMLİ'DE KOVANLARDAN 'BAL' AKACAK

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla Torosların zirvesine taşınan arı kovanlarında arılar bal yapmaya başladı.

22.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:35
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla Torosların zirvesine taşınan arı kovanlarında arılar bal yapmaya başladı. Havaların yağışlı olması nedeniyle çiçek sayısının artmasıyla birlikte bal rekoltesinin bu yıl yüksek olması bekleniyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinin 2 bin 500 rakımında Toros Dağlarının zirvesinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda arı yetiştiricileri kovanlarını konuşlandırdı. Her yıl Mayıs ayının ortasında arı kovanlarını aşağı kesimden yüksek kesimlere çıkaran arıcılar, bu yıl rekoltenin ve bal kalitesinin çok yüksek olacağını düşünüyor. Dünyanın en iyi ballarından birinin üretildiği Eğriçayı Yaylası'nda bu yıl yaklaşık 20 ton bal üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor.
'HERKES BAL TÜKETECEK'
Eğriçayır Yaylası'nda bal üreticisi Şahbaz Çay (70), "Bu yıl bereketli bir yıl olacak. Havaların yağışlı gitmesinden dolayı çiçek oranının fazla olması ile birlikte bal rekoltesinin bu yıl fazla olması bekleniyor. Ben bu dağlarda dedemden kalan arıcılık mesleğini devam ettiriyorum. Atalarımızın 300 yıl önce başlattığı arıcılık mesleğini yapıyoruz. Burası çok harika bir bölge. Balın en kalitelisi bu bölgelerde elde edilir. Bizler yazın buraya geliriz ve üç ay boyunca kovanlarımızla birlikte burada kalırız. Arılarımıza çocuklarımız gibi bakarız. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle bal rekoltesinin ve kalitesinin çok yüksek olmasını bekliyoruz. Bu yıl tabiri caiz ise arı kovanlarından bal akacak ve herkes bal tüketecek" dedi.
'BU YIL 20 TON CİVARINDA BAL ÜRETİMİ BEKLİYORUZ'
Eğriçayır Yaylası'nda arı kovanlarını konuşlandıran üretici Murat Çay (38) ise "Bu yıl bal üretim yılı olacak. Burada yaklaşık 2 bin çeşit çiçek ve bitki bulunuyor. Bu bitkilerden alınan gram gram ballar, güzün sofralarımızı süslendirip tatlandıracak. Bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz. Eğriçayır bölgesinden bu yıl 20 ton civarında bal üretimi bekliyoruz. Biz bu balın 10 tonunu kendimiz elde edeceğimizi düşünüyoruz. Diğer 10 ton ise diğer arıcılar tarafından üretilmesi bekleniyor. Ben bütün arıcılarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu. MERSİN ERDEMLİ’DE KOVANLARDAN ’BAL’ AKACAK

Kaynak: DHA

Etiketler: Bereketli, Erdemli, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Müteahhit, ’Özel mülküm’ diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı Haber
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Trump ’Açık Semalar Anlaşması’ndan çekiliyorum’ dedi, Rusya’dan yanıt geldi Haber
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı’nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın Haber
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Iğdır’da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33’e yükseldi Haber
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Haberler››Güncel››MERSİN ERDEMLİ'DE KOVANLARDAN 'BAL' AKACAK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:28: MERSİN ERDEMLİ'DE KOVANLARDAN 'BAL' AKACAK - Haber 08:26: TAKSİM'DE YAĞMUR VE RÜZGAR - Haber 08:23: MERSİN'DE BAKLAVALAR BAYRAMA HAZIR - Haber 08:22: 200 kahraman sağlık çalışanının iftarı Ramazan boyunca Kızılay'dan - Haber 08:19: Doğu'daki 6 ilde kuvvetli rüzgar uyarısı - Haber 03:26: 65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı - Haber 00:57: Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak - Haber 16:03: Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım - Haber 15:49: İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında - Ekonomi