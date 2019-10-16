Haberler » 3. Sayfa » Mersin Erdemli'de orman yangını

Mersin Erdemli'de orman yangını

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

16.10.2019 03:27Mersin Erdemli'de orman yangını
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Erdemli Orman işletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ilçeye bağlı Gücüş Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çam ormanlarıyla kaplı alanda rüzgarında etkisiyle yangın büyüdü.

Gelen ihbar üzerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 3 su tankı ile yangına müdahalede bulunuldu. Yangına müdahale eden ekiplere Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek verdi.

Ekipler yangının ev ve hayvanların bulunduğu ağıllara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan yoğun dumandan etkilenen görevlilere ise bölgede hazır bekletilen 112 görevlilerince müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik yoğun çalışma devam ediyor. - MERSİN

Erdemli, İtfaiye, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:27 Mersin Erdemli'de orman yangını
03:27 Erdemli'de orman yangını
03:25 Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı
03:07 Silahını temizlemek isteyen polis memuru kazara kendini ve bekçi arkadaşını vurdu
02:30 Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak böyle küle döndü
02:03 Bariyerlere çarpan tır alev alev yandı
01:52 Güngören'de silahlı çatışmada ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi
16.10.2019 04:05:33