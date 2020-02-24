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Mersin erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı

Erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındıMERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaralı halde bulunan tepeli guguk kuşu, koruma altına alındı.

24.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:39
'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaralı halde bulunan tepeli guguk kuşu, koruma altına alındı.
'de türü bulunmayan ve göçmen kuş olarak bilinen guguk kuşu, Erdemli'nin Koyuncu Mahallesi'nde yaralı halde bulundu. Göç sırasında yorulmasından kaynaklı bir okulun camına çarpıp, okul bahçesine düşen yaralı kuşu öğrenciler fark etti. Kanadından yaralandığı görülen kuş, okul yönetiminin vermesi üzerine Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğinden gelen yetkililere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Türkiye'de bulunmayan ve göçmen kuş olan guguk kuşu, bir okulun camına çarpmış. İlk belirlemelere göre çarpmanın etkisi ile kanadından yaralı olduğunu gördük. Yaralı guguk kuşunu tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götüreceğiz ve tedavisinin ardından doğaya bırakacağız" dedi.
Mersin erdemli'de yaralı guguk kuşu koruma altına alındı

Türkiye, Erdemli, Güncel

Kaynak: DHA


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