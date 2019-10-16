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Mersin erdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün gece çıkan yangında 15 hektarlık çam ormanı kül oldu.

16.10.2019 13:44
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün gece çıkan yangında 15 hektarlık çam ormanı kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Erdemli'ye bağlı Gücüş Mahallesi'nde ormanlık alanda, dün saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Akşam başlayan yangın ekiplerimizin kısa zamanda müdahalesi ile yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışması yapılıyor. Yangında 15 hektarlık çam ormanı zarar gördü dedi.
Mersin erdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndü

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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