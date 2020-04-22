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MERSİN Erdemli Ziraat Odası, sağlık personellerine limon dağıttı

Erdemli Ziraat Odası, sağlık personellerine limon dağıttıMERSİN'de Erdemli İlçe Ziraat Odası yönetimi tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'nde çalışan 350 sağlık personeline kasalarla limon ikram edildi.

22.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:59
Erdemli Ziraat Odası, sağlık personellerine limon dağıttı
MERSİN'de Erdemli İlçe Ziraat Odası yönetimi tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'nde çalışan 350 sağlık personeline kasalarla limon ikram edildi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Erdemli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs salgınıyla mücadelede yoğun mesai harcayan 350 sağlık çalışanına limon ikram etti. Hastane girişine getirilen limon kasaları, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker'e alkışlarla teslim edildi.
Başhekim Dr. Erman Eker, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Halkımızın bizlere vermiş olduğu desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Onların desteği, bizlerin motivasyonunu artırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak "Sağlık çalışanlarımıza destek olmak, limonun faydalarına dikkat çekmek amacıyla sağlık çalışanlarımıza limon hediye etik. Umarız bu koronavirüs bir an önce ülkemizden ve dünyadan gider. Ben bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. MERSİN Erdemli Ziraat Odası, sağlık personellerine limon dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Rasim Şahin, Güncel , Haber
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