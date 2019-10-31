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Eşiyle tartışan kadın evini ateşe verdi, yaralı olarak kurtarıldı

Mersin'de eşiyle tartışan bir kadın, evini ateşe verdi. Olay yerine gelen güvenlik ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede yangını kontrol altına alırken, kadın yaralı olarak kurtuldu.

31.10.2019 15:38

Mersin'in Silifke ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Eşiyle tartışan Birsel A, evini ateşe verdi. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar yetkililere haber verdi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangını çıkaran Birsel A., yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, Atakent Mahallesi menekşe Sokak'ta bulunan Koza Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kocası ile arasında sorun bulunan Birsel A, evi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine gelen güvenlik ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evdeki eşyalar yanarak küle dönerken, olayda ev sahibi Birsel A. ise yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsel A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşiyle tartışan kadın evini ateşe verdi, yaralı olarak kurtarıldı

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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