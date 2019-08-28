Haberler» Güncel» Haber

Mersin eşinin öldürdüğü ayşe gür, toprağa verildi

Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildiMersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan Gür (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Gür (49), gözyaşları arasında toprağa verildi.

28.08.2019 14:53
Mersin eşinin öldürdüğü ayşe gür, toprağa verildi
Eşinin öldürdüğü Ayşe Gür, toprağa verildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasan Gür (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Gür (49), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki Cezaevi Sokak'ta dün meydana gelen olayda, emekli Hasan Gür, pompalı tüfek alıp, ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gür'ün bakkal dükkanına gitti.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları süren çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan Gür, bu sırada pompalı tüfek ile Ayşe Gür'ü göğsünden vurdu. Ardından da tüfeği çenesinin altına dayadıktan sonra ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Ayşe Gür, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Gür ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayşe Gür'ün bugün hastane morgundan alınan cenazesi, Alata Asri Mezarlığı'na getirildi. Gür, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Mersin eşinin öldürdüğü ayşe gür, toprağa verildi

Ayşe Gür, Erdemli, Gür, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:03   Bağcılar belediyesi'nden 30 ağustos zafer bayramı etkinliği
16:02   Okulunu eşiyle birlikte temizledi, sosyal medyada ilgi odağı oldu (2)
16:02   Taşova HEM Kur'an kursu belge dağıtım töreni
16:02   Hastane çalışanının görevini ihmal ettiği iddiası
16:02   Hayvan hırsızlığına MOBESE'li çözüm
16:02   Akdeniz'de deprem
16:02   Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Steve Jobs ölmedi mi?