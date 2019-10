Mersin eski eşinin yaraladığı kadının ailesi en ağır ceza verilsin

Eski eşinin yaraladığı kadının ailesi En ağır ceza verilsin Mersin 'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (44) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A.'nın (35) ailesi, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Tarsus'ta önceki gün meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı bir çocuğunun annesi G.A.'nın çalışmasını istemeyen O.G.,hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen G.A.' çeşitli bölgelerinden ameliyata alınırken bacağında ise ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. G.A.'nın sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldığı ve takibi için yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Eski eşini vurarak kaçan firari O.G., Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerince yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.'KIZIM BORCUNU ÖDÜYORDU'Saldırganın daha önce de kızını defalarca tehdit ettiğini belirten G.A.'nın annesi Gürcan A. (67), Kızım ayrılalı 1 sene olmuştu. Torunumu istemeye geldiler. Bizde bunun üzerine kızımla damadımı barıştırdık. Evlerine gittiler, kumar ve içki devam ediyordu. Kızıma 'kumarı, içkiyi tercih ederim, seni tercih etmem' diyor. Anlaşamayınca kızım tekrar geri geldi. Bu kez yeniden evimize geldi, bizde 5-6 ay kafanızı dinleyin dedik. Kızımı rahatsız etmeyeceğini söyledi. Öncesinde sürekli kızımı dövüyordu, küfür ediyordu. Kızımı vurduğu gün serviste çocuklar olsaydı ve onlara bir şey olsaydı ne olacaktı Sen kanunen o servisin önünü kesemezsin. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kumar batağına giriyor, borcunu kızım ödüyordu dedi.'EN AĞIR CEZAYI VERİLSİN'Eski damadının birlikte aldıkları TIR'ı satıp parasını da kumarda kaybettiğini anlatan baba Murat Aktaş (74) ise, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Her yıl, her gün illaki bir kadın mı ölsün En ağır ceza verilsin. Bu adama para verince iyisin, vermezsen kötüsün. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, hergün bir kadın mı ölsün Yalvarıyorum kadınlar ölmesin artık yeter. Verilecek cezaya saygımız sonsuzdur diye konuştu.