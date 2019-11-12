Haberler » Güncel » Mersin-evde 30 kilo esrar ele geçirildi - Haber

Mersin-evde 30 kilo esrar ele geçirildi

Evde 30 kilo esrar ele geçirildiMersin'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:49Mersin-evde 30 kilo esrar ele geçirildi
Evde 30 kilo esrar ele geçirildi
'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat çalışması yürütün ekipler, bir kişinin tadilat halindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 30 kilo esrar, bir hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu satışı için hazırlık yapan G.D., yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıkarken, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 "Polis Zinde Vatandaş Güvende"
16:06 Kamu-Sen'den "Kuruluş yıl dönümünde Doğu Türkistan" sergisi
16:06 Konser gelirleri kampüs hayvanlarına
16:05 Bakırköy'de AVM'de yangın paniği
16:00 Elazığ'da özel çocuklara bot ve mont hediye edildi
15:35 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap geldi: Hazmedemediler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:09:02