Mersin "Evde Kal" çağrısına uyuyor
3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntüler Sahil şeridindeki boş parklar Parktaki sokak köpeği Mahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.
29.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:12
3 Ocak Atatürk Meydanı'ndan görüntülerSahil şeridindeki boş parklarParktaki sokak köpeğiMahalle ve parklardan görüntüler MERSİN - Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Atatürk Meydanı, Mersin, Güncel