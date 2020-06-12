MERSİN Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış

Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımışMERSİN'de 3 farklı evden televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklanan G.Y.'nin çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü ortaya çıktı.

12.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:42
Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış
MERSİN'de 3 farklı evden televizyon çaldığı gerekçesiyle tutuklanan G.Y.'nin çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü ortaya çıktı.
Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların beyanlarından yola çıkan ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen G.Y., gözaltına alındı. G.Y. tarafından satılmaya götürülen LCD televizyon ile daha önce sattığı 2 televizyon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
MİNİBÜSE ÇALDIĞI LCD TELEVİZYONLA BİNMİŞ
G.Y. çaldığı LCD televizyon ile güvenlik kameralarına takıldı. Elinde çaldığı televizyon ile rahat tavırları dikkat çeken G.Y.'nin şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip satmaya götürdüğü belirlendi. MERSİN Evden çaldığı LCD televizyonu yolcu minibüsüyle taşımış

Kaynak: DHA

Etiketler: Toroslar, Akbelen, Güncel, Haber

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