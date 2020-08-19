MERSİN Evden çıkarıldı, eşyalarıyla sokakta kaldı

Evden çıkarıldı, eşyalarıyla sokakta kaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan engelli İbrahim Halil Çavur (63), ev sahibinin evden çıkartması üzerine sokakta kaldı. Çavur, 3 gündür eşyalarıyla birlikte sığındığı okul duvarının dibinde yaşam mücadelesi veriyor.

İlçeye bağlı Beydeğirmeni Mahallesi 706 Sokak'taki müstakil evde 10 aydır kiracı olarak yalnız yaşayan 5 çocuk babası İbrahim Halil Çavur, ev sahibinin yeni evlenen oğlu eve yerleşeceği için 3 gün önce evden çıkartıldı. 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir bacağını kaybeden ve yüzde 60 engelli raporuna sahip olan Çavur, evdeki eşyalarıyla birlikte sokaktaki bir okulun duvarının dibinde yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Engelli olduğu için çalışamadığını, bu nedenle de maddi durumunun yetersiz olduğunu, yardım geliri de bulunmadığını dile getiren İbrahim Halil Çavur, iş ve kalacak yer bulması için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istedi. Komşuları ve duvarına sığındığı okul yöneticilerinin geçici yardımlarıyla ayakta durabildiğini söyleyen İbrahim Halil Çavur, Cumhurbaşkanımız'dan kendime bir sığınacak kapı istiyorum. Geçimimi sağlayabilmek için çalışacak bir ayağım var, çalışacak bir iş istiyorum. Geçen yıl engelli kontenjanından İŞKUR vasıtasıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay geçici olarak çalıştım ama sonra yine işsiz kaldım diye konuştu.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yaşadıklarını gözyaşı dökerek anlatan Çavur, şunları söyledi

Sağ olsunlar üç gündür, okuldaki öğretmenler yiyeceğimi ve suyumu veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tek istediğim Cumhurbaşkanım beni duysun. Üç yıldır kirada oturup kiramı ödüyordum, kimseye borcum yoktu ama artık ne kiramı ne karnımı doyurabiliyorum. 10 aydır bir evde oturuyordum, oğlu evleniyor, mecbur kaldık sokağa çıktım. Bütün devlet büyüklerimden beni duymasını arzu ederim.

Çavur'un günlük ihtiyaçlarına yardım eden komşusu Metin Özen ise Çavur'un durumuna kayıtsız kalınmaması gerektiğini dile getirdi.