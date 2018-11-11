Mersin Eylem Hazırlığındaki Deaş'li Terörist Tutuklandı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 1 DEAŞ'li terörist tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda eylem hazırlığındaki 1 DEAŞ'li terörist ile beraberindeki 1 şüpheliyi Tarsus'ta saklandıkları yerde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından Mersin Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan adı açıklanmayan şüphelilerden Fas
uyruklu olduğu öğrenilen DEAŞ zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tarsus,Mersin
11 Kasım 2018 Pazar 10:14