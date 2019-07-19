Haberler» Güncel» Haber

MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı

Festival, sürücülere muz ikramıyla başladıMersin'in Anamur ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, araç sürücülerine muz ikram edilmesiyle başladı.

19.07.2019 15:36
Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı
Mersin'in Anamur ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, araç sürücülerine muz ikram edilmesiyle başladı.
Organizasyon kapsamında Bozdoğan Mahallesi ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde çevirme noktaları kuruldu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yardımcıları Ahmet Çetin ve Mehmet Tuğrul ile birlikte Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 karayolunu kullanan araç sürücülerini durdurup, Anamur'un meşhur muzundan ikram etti. Çevirme noktalarındaki görevlilerin yöresel kıyafetleri dikkat çekti. 2 TON MUZ DAĞITILDI
Festivalin tanıtımı kapsamında 2 ton muz dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kılınç, "Anamur ilçemizi hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıtma noktasında ciddi adımlar atmaktayız. Anamur sadece tarımla değil, turizm ve kültürü ile dünyaya tanıtılacak. Anamur'a daha fazla misafirin gelmesi için ciddi çalışmalarımız olacak" dedi. MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı
Kaynak: DHA
Mersin, Anamur, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:59   "Babama gidiyorum" diye evden çıkan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor
15:59   Ayağına zincir takılan "Çakır"ı itfaiye kurtardı
15:58   Açık Kapı Projesi Silopi'de uygulanmaya başladı
15:58   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 yıl görev yaptığı caminin açılışını yaptı
15:58   Sözen'den güvenlik korucularının özlük haklarına ilişkin açıklama
15:58   ŞIRNAK'TA TERÖR MAĞDURLARI YENİ KONUTLARINA KAVUŞTU
15:58   ANTALYA ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA