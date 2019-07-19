MERSİN Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı

Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı Mersin
'in Anamur
ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, araç sürücülerine muz ikram edilmesiyle başladı.
Organizasyon kapsamında Bozdoğan Mahallesi ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde çevirme noktaları kuruldu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yardımcıları Ahmet Çetin ve Mehmet Tuğrul ile birlikte Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 karayolunu kullanan araç sürücülerini durdurup, Anamur'un meşhur muzundan ikram etti. Çevirme noktalarındaki görevlilerin yöresel kıyafetleri dikkat çekti. 2 TON MUZ DAĞITILDI
Festivalin tanıtımı kapsamında 2 ton muz dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kılınç, "Anamur ilçemizi hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıtma noktasında ciddi adımlar atmaktayız. Anamur sadece tarımla değil, turizm ve kültürü ile dünyaya tanıtılacak. Anamur'a daha fazla misafirin gelmesi için ciddi çalışmalarımız olacak" dedi.