Mersin Festivale Mandalinalı Davet

Festivale mandalinalı davet
MERSİN'de Akdeniz
Belediyesi, 'Uluslararası Mersin
Narenciye Festivali' kapsamında, ilkokul öğrencilerine kilolarca mandalina dağıtarak etkinliklere davet etti.
Bu yıl 17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında 6'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları renkli görüntülere sahne oluyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürriyet
, İstiklal, Fatih
, Hatice
Uluğ ve Saadettin Bey ilköğretim okullarında okuyan yüzlerce öğrenciye kasalar dolusu mandalina dağıtıldı. Turgutreis Mahallesi
'nde bulunan Saadettin Bey İlkokulu'nda okuyan çocuklar için düzenlenen dağıtma katılan Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, burada öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Başkan Pamuk, vücudun vitamin alması ve hastalıklara karşı dirençli olması için, başta narenciye olmak üzere bol bol meyve tüketmelerini öğütledi. Minik öğrencilere seslenerek, aileleriyle birlikte hafta sonu düzenlenecek narenciye festivaline de katılmaya davet eden Başkan Pamuk, ardından çocukların sıralarına oturup kendi elleriyle soyduğu mandalinaları onlara ikram etti.
Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Pamuk, Vitamin deposu olan portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi narenciye ürünleri, özellikle sağlığımızın korunması açısından çok yararlı ürünlerdir. Bu nedenle başta çocuklarımız olmak üzere, bütün insanlarımıza narenciye ürünlerini sevdirmeliyiz. Nitekim narenciye, Mersin'in önemli bir katma değeridir. Festival; narenciye üreticilerimizin geleceği ve ekonomik kalkınmaları açısından da büyük bir anlam taşıyor. Uluslar arası niteliğe sahip festivalimizin, gerek narenciye ürünlerimizin tanıtımı, gerekse de tüketimine büyük bir katkı sunacağına inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kentimizin tanıtımına büyük katkı sunacağını inandığımız festivalin düzenlenmesinde emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum dedi.
Akdeniz,Mersin
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:42