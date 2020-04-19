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MERSİN-Fırıncı çift, evden çıkamayanlara ekmek servisi yapıyor

Fırıncı çift, evden çıkamayanlara ekmek servisi yapıyorMERSİN'in Anamur ilçesinde ekmek fırını işleten Sadık çifti, kurdukları mobil ekiple mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıtıyor.

19.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:04
Fırıncı çift, evden çıkamayanlara ekmek servisi yapıyor
MERSİN'in Anamur ilçesinde ekmek fırını işleten Sadık çifti, kurdukları mobil ekiple mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıtıyor.
Yeni tip koronavirü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine vatandaşların ekmek ihtiyacını gidermek isteyen fırın işletmecileri Sadık Şahin ve Ebru Şahin çifti, kurdukları mobil ekiple vatandaşlara ekmek dağıtıyor. Çiftin gözetimindeki ekip ekmekleri yaşlı vatandaşların evlerine kadar çıkarırken, diğer vatandaşlara ise ekmekleri pencerelerinden sarkıttıkları sepetlerle ulaştırılıyor. Ekmek dağıtım aracından 'Sokağa çıkmak yasak ama ekmek yemek yasak değil' anonsu yapan fırıncılar, çalışmalarını tüm mahallelerde tur atarak sürdürüyor.
Fırın işletmecisi Sadık Şahin, kısıtlamaların devam etmesi durumunda aynı şekilde vatandaşların ekmeğini götürmeye devam edeceklerini belirterek, Ekmek paketleme makinesi ile hijyeni de üst seviyeye çıkarttık. Hep birlikte mücadele ederek koronavirüs belasından kurtulacağımıza inanıyorum dedi. Şahin'in eşi Ebru Şahin de imkanı olmayan vatandaşlara ekmek ulaştırmak için sokak sokak dolaşarak herkese ekmek ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. MERSİN-Fırıncı çift, evden çıkamayanlara ekmek servisi yapıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Anamur, Güncel
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