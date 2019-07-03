MERSİN Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdiMersin'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.Kaza, öğleden sonra, merkez Akdeniz ilçesi, Bahçe Mahallesi 128 Cadde'de meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün bir anlık dalgınlığında fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak evin duvarını yıkıp salonuna girdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, evde zarar meydana geldi. Sürücü Murat Y., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.