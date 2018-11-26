Mersin Geleceğin Piyanistinin Ödül Sevinci

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:54



26 Kasım 2018 Pazartesi 10:54

Geleceğin piyanistinin ödül sevinciMERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencisi 10 yaşındaki Yahya Azimolu, Gürcistan'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda hem 3'ncü oldu, hem de jüri özel ödülünü aldı.Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Temur Akhobadze Genç Piyanistler Uluslararası Piyano Yarışması sonuçlandı. ABD, Gürcistan, Litvanya, İsrail, Rusya ve Türkiye'den 30 genç piyanistin katıldığı yarışma 3 gün sürdü. Genç piyanistlerin dereceye girmek için büyük bir performans sergilediği yarışmada Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü Marina Jincharadze öğrencisi Yahya Azimoğlu da 5 kişi ile birlikte finale kaldı.Finalde Jean Sibelius'un 'Le Sapin? adlı eseri ile Ernesto Lecuona'nın 'Mazurka en glissando' adlı eserini seslendiren Yahya Azimoğlu, jüri üyeliğini Prof. V. Vitaite, Prof. Y. Didenko, Prof R. Sheinfeld, Prof M. Khvitia, N. Natsvlishvili, TS. Bichikashvili'nin yaptığı yarışma sonunda hem 3'ncü oldu hem de jüri özel ödülünü aldı.Yarışmanın ardından Mersin'de dönen geleceğin piyano virtüözü Yahya Azimoğlu, kendisi için önemli olan bir yarışmadan mutlu döndüğünü belirterek, Yarışmada çok heyecanlandım. Sonrasında kendimi toparladım. Çünkü yarışmaya katılan herkes çok güzel çalıyordu. Yarışma finaline 3 kişi kaldık. Yarışma öncesi çok çalıştım. Sonra sahneye çıkarak performansımı ortaya koydum. Aldığım sonuçtan çok memnunum. Türkiye'yi ve Mersin'i başarı ile temsil ettiğime inanıyorum dedi.En büyük hedefinin eğitimini tamamlamak olduğunu ifade eden Yahya Azimoğlu, Gelecekte iyi bir piyanist olma hedefindeyim. Piyano çalıp, yarışmalara katılmak istiyorum. Jüri üyeliği yapıp, benim gibi başarılı olanlara puanlar vermek hedefindeyim ve konserler vermek istiyorum diye konuştu.