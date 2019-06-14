MERSİN Genç sağlıkçıların mezuniyet sevinci

Genç
sağlıkçıların mezuniyet sevinciMersin
'in Anamur
ilçesindeki Hızır Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nden mezun olan 56 öğrenci, mesleklerinin onurunu korumak için yemin etti.
Askeri Kamp'taki törene öğrenci ve velilerin yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da katıldı. 56 öğrencinin mezun olduğunu belirten Okul Müdürü Mustafa Yıldız
, tüm öğrencilere meslek ve öğrenim hayatlarında başarı diledi.
Konuşmanın ardından dönem birincisi Havva Atik okul kütüğüne rozet çakarken, törenin son bölümünde diplomalarını alan öğrenciler ettikleri yemin ile meslek onurunu koruyacaklarının sözünü verdi.