Mersin Giad Üyeleri, Tecrübelerini Toros Üniversitesi Öğrencileriyle Paylaştı

Toros Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu ve Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) birlikteliği ile "Sektör Zirvesi" konulu konferans düzenlendi. Konferansta Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Toros Üniversitesi öğrencileri ile bilgi ve tecrübelerini paylaştı.Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde gerçekleştirilen zirveye, Toros Üniversitesi Rektörü Haluk Korkmazyürek, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ile Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı."Girişimci bir ülkenin en değerli varlıklarından birisidir"Zirvenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Korkmazyürek, girişimcilerin bir ülkenin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu söyledi. Korkmazyürek, "Un, yağ, şeker gereklidir ama helvayı yapan girişimcilerdir. Üretim faktörleriniz ülkenizde bol miktarda olabilir, eğer o üretim faktörlerini bir araya getirerek bu işin riskini üstlenmeyecek girişimciniz yoksa onlar olduğu gibi kalır. Girişimci bir ülkenin en değerli varlıklarından birisidir. Yönetim ve organizasyon alanında birçok teori ve kavram, girişimcilerin yaptıkları uygulamaların incelenmesi, analiz edilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Girişimciler sadece bir iş kurmak ve istihdam sağlamakla kalmıyorlar, aynı zamanda bazı sosyal bilim alanlarının da gelişmesine öncülük etmiş oluyorlar" dedi."Özverili, sabırlı ve araştırmacı bir yol izlenmeli"Mersin GİAD Başkanı İzol da yapılan işte özveri, sabır ve araştırmanın önemli olduğunu vurguladı. Üniversite öğrencilerinin, mezun olduktan sonra iş kaygısı içine girdiklerine işaret eden İzol, "Bazıları üst düzey şirketlerde yöneticilik, bazıları ise girişimci olarak kendi işlerini kurmak isterler. Yapılan iş her ne olursa olsun, özverili, sabırlı ve araştırmacı bir yol izlenmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz sadece okulda aldıkları eğitime bağlı kalmadan da kendilerine artı değerler katmalıdır. Kendilerini her alanda bir parça geliştirebilen bireyler iş hayatlarında da başarıyı yakalayacaktır. ve en önemlisi, 'Çırağı olmadığın işin ustası olamazsın' atasözünün gerekliliğini yerine getirerek, işin mutfağında yetişmeleri gerekiyor. Kademe kademe yükselme hedefi olan bireyler o basamakları daha sağlam ve kendinden emin bir şekilde çıkacaklardır" diye konuştu.Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri tecrübelerini aktardıZirvede daha sonra Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyeleri tecrübelerini aktardı. Girişimcilik kavramının donanım istediğini belirten Mersin GİAD önceki dönem başkanlarından Abbas Taşdemir, "Girişimcilik özveri ve sistem isteyen, en başta da donanım isteyen bir atılımdır. Hangi sektörde yer almak istiyorsanız, o sektörü araştırarak yol izlemeniz gerekiyor. Hedeflerinizi her zaman kısa vadede tutmanız iş hayatınızda olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.İş hayatına atılan kişilerin çevresi ile ikili ilişkilerini üst seviyelerde tutması gerektiğini belirten Mersin GİAD Genel Sekreteri Cezmi Yılmaz ise "Girişimcilik aslında yapılanı değil, yapılmayanı hayata geçirmektir. Girişimciliğe adım atan bir kişinin çevresi ile ikili ilişkileri sağlam olması gerekiyor. Bu ikili ilişkilerin temelini ise güven duygusu oluşturuyor. Siz işinizi ne kadar özveri ile yürütürseniz, iş yaptığınız insanlar sizlere o kadar güvenir" şeklinde konuştu.Mersin GİAD Saymanı Hakan Bayındır da kendi hayatından örnekler vererek, aile baskısı ile ortaya çıkan meslek hayatının bireylerin iş hayatını olumsuz etkilediğini kaydetti. Bayındır, "Gerek üniversite tercihlerinde gerekse meslek seçimlerinde aile baskısından kaynaklı olarak birçok birey sevmedikleri mesleklere yönlendiriliyor. Bu, insanların meslek hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Kişi ne olursa olsun ancak sevdiği işi yaparsa başarıyı yakalar" dedi.Mersin GİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arıcan da "Girişimci insan her zaman, doğru zamanda doğru yerde olan insandır. Bireyler kendi fırsatlarını kendileri oluşturmalıdır ve bu fırsatları da elinden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmelidir" diye konuştu.Mersin GİAD üyesi Nihat Bağ ise aile şirketlerinin sağlam temeller üzerine kurulu olması gerektiğinin altını çizerek, "Aile şirketleri temelleri sağlam oluşturulduğu zaman nesilden nesle aktarılabilir. Eğer mensubu olduğunuz ailenizin oluşturduğu bir şirkette görev almak istiyorsanız, o şirkete en alt birimden başlayıp, şirketin tüm birimlerinde görev alarak yükselmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.