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Mersin GİAD üyelerine 'Beden dili eğitimi' verildi

Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine 'Beden dili eğitimi' verildi.

01.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:13Mersin GİAD üyelerine 'Beden dili eğitimi' verildi
Girişimci İşadamları Derneği üyelerine 'Beden dili eğitimi' verildi.

Junior Chamber İnternational (JCI) Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından düzenlenen program, JCI Senatörü İlhami Günsel'in sunumu ile gerçekleşti. Sunuma JCI Kurucu Başkanı Emir Taner, Mersin GİAD üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Özellikle iş dünyasında beden dilinin önemine değinen Günsel, doğru iletişim kurmaya yönelik unsurları katılımcılarla paylaştı. Kişinin kendini ifade edebilme noktasında ilk iletişimin çok önemli olduğuna dikkat çeken Günsel, "Kendini doğru ifade edebilme noktasında beden dili büyük önem taşıyor. Özellikle ilk iletişim şeklimiz karşı tarafta önemli izler bırakır. Tokalaşma ve selamlaşma şeklimiz, yüzümüzdeki ifade, duruşumuz hepsi iletişim şeklimizi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Beden dili, etkili iletişim kurmanın ve karşı tarafa kendini ifade edebilme durumunun en önemli hallerinden biridir. Bu sebeple insanlar iletişim kurarken mutlaka beden dilini etkili ve olumlu yönde kullanmalıdırlar" dedi.

Mersin GİAD üyeleri yapılan sunumu dikkatle dinleyerek önemli bilgiler aldı. Program Günsel'e verilen teşekkür plaketi ile son buldu. - MERSİN

Mersin, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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