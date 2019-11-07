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Mersin gıda teknolojileri ve paketleme fuarı kapılarını açtı

Mersin Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını açtıMersin'de, gıda sektörünün paydaşlarını bir araya getiren Foodday Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

07.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:31
Mersin Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını açtı
Mersin'de, gıda sektörünün paydaşlarını bir araya getiren Foodday Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarın açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası CNR Holding İletişim Direktörü Reha Tartıcı, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tartıcı, gerçekleştirdikleri fuarlar ile firmaları global ticaretin haline getirerek ihracata önemli katkılar sunduklarını söyledi. Mersin'in gıda ve paketlemede önemli bir değer haline geldiğini dile getiren Tartıcı, 'Mersin geldiği nokta ile Türkiye ekonomisinin aynası konumundadır. Bu anlamda kentteki fuar sayımızı 16'ya çıkarttık. Fuarımız bu yıl başta Ortadoğu olmak üzere yabancı sektör temsilcilerini ağırlıyorö dedi.
BAŞKAN SEÇER PAZARLAMA ÇOK ÖNEMLİ
Mersin'in her türlü imkanları sunan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, pazarlamanın önemine değindi. Üretilen mallara değer katılması gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, belediye olarak önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.
VALİ SU DÜNYANIN EN İYİ ZEYTİNİNİ BİZ ÜRETİYORUZ
Vali Su ise, Mersin'in tarım ve gıda sektöründe çok önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Mersin'in muz, limon, çilek, erik üretiminde Türkiye birincisi olduğunun altını çizen Vali Su, 'Ejder meyvesini, avokadoyu üretiyoruz. Dünyanın en iyi zeytinini biz üretiyoruz. O yüzden paketleme ve sunma çok önemli. Bu fuarlar bunun için çok değerliö diye konuştu.
Yapılan konuşmaların adından fuar ziyaretçilere açıldı. Protokol fuarı gezerek incelemelerde bulundu. CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi'nde 10 Kasım'a tarihine kadar açık kalacak fuarda birçok gıda ve paketleme firması stant açtı.
Mersin gıda teknolojileri ve paketleme fuarı kapılarını açtı

Ali ihsan, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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