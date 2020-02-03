Haberler » Güncel » Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi - Haber

Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

Gribal enfeksiyona limon tavsiyesiMERSİN'de olduğu gibi son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden gribal hastalıklar için limon tüketimi tavsiye edildi.

03.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:09

Gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

MERSİN'de olduğu gibi son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle 'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden gribal hastalıklar için limon tüketimi tavsiye edildi.

Limon üretimini yapan çiftçileri bahçelerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, burada üreticilerle sohbet ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tollu, Erdemli ekonomisinin can damarı limonun önemine değindi.

C vitamini deposu olarak da bilinen limonun, başta gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu olarak insan sağlığında önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Tollu, "Uzmanların tespitlerini duymuşsunuzdur, özellikle Çin'de yayılan bu enfeksiyona karşı limonun gerçekten çok ciddi bir çare olduğu, limonun bir dezenfektan olduğu ve tüketildiğinde gribal hastalılara yakalanma riskini azalttığını hepimiz biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, limonun dünyada daha da fazla tüketileceği ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir girdi sağlayacağı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu da Erdemli'de hem üreticilerimiz için hem çiftçilerimiz için ciddi bir kazanım olacak; hem de ülke ekonomisi için ciddi bir döviz kapısı olacak" dedi.

Mersin gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

Mükerrem Tollu, Erdemli, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 19:35:59