MERSİN Gülnar'da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldı

Gülnar'da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldıMERSİN'in Gülnar ilçesinde ilaçsız ve gübresiz doğal ortamda kıraç arazide yetiştirilen yeşil mercimek hasadı yapıldı.

10.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:09
Gülnar'da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldı
MERSİN'in Gülnar ilçesinde ilaçsız ve gübresiz doğal ortamda kıraç arazide yetiştirilen yeşil mercimek hasadı yapıldı.
İçerdiği vitamin ve mineraller yardımıyla metabolizmayı destekleyen, vücudun zinde kalmasını sağlayan, aynı zamanda folik asit kaynağı olmasının yarı sıra kalp rahatsızlıklarında, osteoporozda ve hamileliği destekleyen doğal yeşil mercimek Gülnar ilçesine bağlı Kayrak Mahallesi'nde sezonun ilk hasadı yapıldı.
Yıllardır ilaçsız ve gübresiz olarak mercimek yetiştiren çiftçi Zekeriya Eğri, "Bölgemizde yeşil mercimek ekimi yıllarca yapılmakta olup tamamen doğal olarak yetiştirilmektedir. . Mercimeklerin samanını ise hayvanlarımız için çok faydalı olduğu için yem olarak kullanıyoruz. Bu yılda çok şükür hasadımız bereketli" dedi.
Çiftçi Ahmet Koç da, yeşil mercimeği doğal tohumdan elde ederek, yıllardır geleneksel yöntemle ekim ve hasat yaptıklarını dile getirdi. MERSİN Gülnar’da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gülnar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Haberler››Güncel››MERSİN Gülnar'da sezonun ilk yeşil mercimek hasadı yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:33: Bağcılar'da havuzlar kapılarını yeniden açıyor - Haber 11:33: İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ RESTORANLARDA KORONAVİRÜSE KARŞI QR KODLU ÖNLEM - Haber 11:33: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Haber 11:33: Buldukları tavşan yavrusunu şırınga ile besliyorlar - Haber 11:33: Alternatif Bank'tan "Yöneten Kadına Güç Katan Paket" ürünü - Haber 10:31: Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler 10:28: Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı - Magazin