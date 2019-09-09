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Mersin güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı

Güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldıMersin'de bir hastanenin acil servisinde, yanındaki güvenlik personeline rağmen yarı baygın haldeki hastanın cebinden cüzdanını aldıktan sonra bir manavın para kutusunu çalan 55 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

09.09.2019 12:14
Güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı
Mersin'de bir hastanenin acil servisinde, yanındaki güvenlik personeline rağmen yarı baygın haldeki hastanın cebinden cüzdanını aldıktan sonra bir manavın para kutusunu çalan 55 yaşındaki şüpheli tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kent merkezindeki Toros Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rahatsızlanarak acil servise başvuran M.G., tedavi sonrasında cüzdanının cebinde olmadığını görüp polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yanındaki özel güvenlik görevlisine rağmen yankesicilik olayını gerçekleştirdiği saptanan şüphelinin eşkalini belirleyip yakalanması için tüm birimlere dağıttı.
Bu olayın birkaç saat sonrasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir manav dükkanının tezgahındaki para kutusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen M.Ü.E.'yi yakın bir noktada gözaltına aldı.
Hastanedeki yankesicilik olayının da faili olduğu ve benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen 55 yaşındaki zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren M.Ü.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Mersin güvenliğin yanında, baygın haldeki hastanın cüzdanını çaldı

Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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