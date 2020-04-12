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Mersin Halk Ekmek Fabrikası, üretim kapasitesini 75 bine çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, korona virüs salgını dolayısıyla iki gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların mağdur olmaması için üretim kapasitesini yarı yarıya artırarak, 50 binden 75 bine çıkardı.

12.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:57
Mersin Halk Ekmek Fabrikası, üretim kapasitesini 75 bine çıkardı
Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, korona virüs salgını dolayısıyla iki gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların mağdur olmaması için üretim kapasitesini yarı yarıya artırarak, 50 binden 75 bine çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm market ve bakkalların kapalı olduğu günde, Mersinliler ekmeğine MER-EK büfelerinden sorunsuz bir şekilde ulaşırken, dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde, 14 bin 700 ekmek vatandaşın ayağına kadar götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması için ekmek üretim kapasitesini yarı yarıya artırarak 50 binden 75 bine çıkardı. MER-EK kentin farklı noktalarında bulunan 38 büfesine, yasağın başladığı sabah sorunsuz bir şekilde binlerce ekmek ulaştırdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
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