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Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

20.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:50
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetim yaptı.
Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda, sakinliğin hakim olduğu görüldü.
Mezitli Belediyesine bağlı ekipler de cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.
Yenişehir Belediyesi ekipleri esnafa hijyen paketi dağıttı, Toroslar Belediyesi de sokakları yıkadı.
Hatay ve Osmaniye
Hatay'da, Antakya Belediyesi ekipleri, Saraykent Mahallesi'ndeki semt pazarında maske dağıttı. Zabıtalar da sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunarak pazar girişlerinde vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini istedi.
Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Polisler ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları bulunun 20 yaş altı gençler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan izinleri bulunmayanlara para cezası uyguladı.
Osmaniye Belediyesi tarafından sağlık çalışanları için hazırlanan ve üzerinde "Ne kadar alkışlasak az" yazılı kahve kupası ile paket kahveler, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Aydüz, semt pazarlarını denetledi. Arık ve beraberindekiler, pazar yerlerinde uygulanmaya başlanan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti, vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Güncel
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