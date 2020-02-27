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Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili kutlandı

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

27.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:59
, ve 'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.
Caminin dolması üzerine çok sayıda kişi, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.
Programa katılanlar ellerini semaya açarak, devletin bekası, birlik, beraberlik ve barış için dua etti.
Cami çıkışında lokum dağıtıldı.
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili kutlandı

Regaib Kandili, Osmaniye, Mersin, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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