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Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta

Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yastaMERSİN'in Tarsus ilçesinde, askerden dönen genç için düzenlenen eğlencede havaya ateş açan Ümit G.

13.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:07
Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta
MERSİN'in ilçesinde, askerden dönen genç için düzenlenen eğlencede havaya ateş açan Ümit G.'nin (47) tabancasından çıkan kurşunun sekip, göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Mensure Gemici'nin (60) cenazesi, bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere gözyaşları içinde teslim alındı.
Vatani görevini yaptıktan sonra tezkere alıp, memleketi Tarsus'a dönen genç için dün eğlence düzenlendi. Kelahmet Mahallesi'ndeki bir salonda düzenlenen eğlence sırasında, iddiaya göre davetlilerden Ümit G., tabancayla havaya ateş açtı. Ancak tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi olan Mensure Gemici'nin göğsüne isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, hemen sağlık ekibi istendi. Askerden dönen gencin de akrabası olan Mensure Gemici, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mensure Gemici, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gemici'nin cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Ümit G. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Mensure Gemici'nin cenazesi, bugün yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Tarsus ilçesine götürülen Mensure Gemici, Kelahmet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Mersin havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta

Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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