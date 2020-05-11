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MERSİN Hayır Çarşısı' ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Hayır Çarşısı' ihtiyaç sahiplerine umut olduMERSİN İl Müftülüğü, koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle 'Hayır Çarşısı' açtı.

11.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:09
Hayır Çarşısı' ihtiyaç sahiplerine umut oldu
MERSİN İl Müftülüğü, koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle 'Hayır Çarşısı' açtı. İhtiyaç sahipleri, hayırseverlerin bağışları ile raflara konulan gıda maddelerinden istediği ürünleri alabiliyor.
Mersin'de İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için merkez Yenişehir ilçesi Muğdat Camii altında 'Hayır Çarşısı' kuruldu. Çarşıya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, istediği ürünü alıp evine götürürken, evden çıkamayan vatandaşlar için ise Vefa Sosyal Destek Grupları devreye girerek evlerine kadar götürüyor. Çarşıda gıdanın yanı sıra hijyen malzemeleri de yer alıyor.
Ramazan ayının yoksulları gözetme ayı olduğunu vurgulayan İl Müftüsü Şaban Kondi, "Biz de İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı olarak var olan hizmeti devam ettiriyoruz. Vefa Destek Grubu bünyesinde çalışan din görevlilerimiz, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ediyor. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin yardımlarını alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Burada bir mutfağın ihtiyacı olan her şey var. Hijyen ve çocuk malzemelerimizin dışında 16 kalem ürün var. Hazırladığımız bir kolide toplam 22 kalem malzeme var. İhtiyaç sahiplerimiz buraya gelerek istediği ürünü alarak gidiyor. Diğer yandan din görevlisi arkadaşlarımız evden çıkamayanlar için buradan kolileri hazırlatıp götürüyor. 13 ilçemizde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız" dedi.
Hayır Çarşısı'nın, Ramazan ayından sonra da ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. MERSİN Hayır Çarşısı’ ihtiyaç sahiplerine umut oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Mersin, Güncel, Haber

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